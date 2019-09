Rischia la chiusura la Cicli Olmo

(ANSA) - SAVONA, 30 SET - Non c'è sportivo amante del ciclismo che non conosca le biciclette Olmo sulle quali correva veloce lo sprinter Pierino Gavazzi e sui cui pedali pigiava lo scalatore Marino Lejarreta. Azienda storica la Olmo di Celle Ligure (il suo fondatore era Gepin Olmo, due volte vincitore della Milano-Sanremo negli anni Trenta) che adesso rischia di scomparire trascinandosi dietro una storia di grandi campioni.

L'azienda, secondo la Fiom Cgil di Savona, ha comunicato il licenziamento a tre dipendenti. Un ridimensionamento che, visti i numeri complessivi, 12, secondo la Fiom "non può che essere visto come l'inizio di uno smantellamento". La Fiom Cgil sottolinea che è necessario "che il Comune si attivi rapidamente per trovare una soluzione che salvaguardi azienda, marchio e lavoratori. Non si tratta di salvare solo i posti di lavoro, ma un pezzo di storia della città e del grande ciclismo italiano".