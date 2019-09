Oro: scende sotto 1.500 dollari oncia

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Avvio di settimana debole per le quotazioni dell'oro in leggero calo e con gli investitori cauti restano in attesa degli sviluppi della politica interna Usa e degli sviluppi della guerra dei dazi. Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,5% e torna sotto quota 1.500 dollari a 1.489 dollari l'oncia.