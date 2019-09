Borsa: Europa tiene, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Tengono botta le principali borse europee, con Milano piatta in coda ((Ftse Mib +0,01%) dietro a Londra (+0,84%), Francoforte (+0,82%), Madrid (+0,57%) e Parigi (+0,15%). In rialzo i futures Usa dopo l'inatteso rialzo degli ordini di beni durevoli in agosto (+0,5% contro una stima di -1,1%). In arrivo anche gli indici dell'Università del Michigan che misurano la fiducia dei consumatori. In rialzo gli automobilistici Valeo (+3%), Pirelli (+2,4%) Ferrari (+1,23%), Bmw (+0,94%), a differenza di Renault (-0,5%). Malgrado il calo del greggio a 55,21 dollari al barile (Wti -2%) resistono i petroliferi Eni (+0,63%) e Shell (+0,47%), mentre cedono Total 8-0,58%) e, soprattutto, Saipem (-1%) e John Wood (-1,35%). In calo i farmaceutici Koninklijke (-4,08%) e Gestinge (-3,84%) per la revisione dell'Ema sui farmaci per il trattamento di una malattia della pelle.