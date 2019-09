Borsa: Europa positiva con auto e banche

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Avvio di seduta positivo per i principali mercati europei. In testa Londra (+0,7%) dove l'indice della fiducia dei consumatori a settembre è calato meno del previsto, seguita da Francoforte (+0,4%) dove gli indici dei prezzi delle importazioni ad agosto sono scesi più del previsto, e da Parigi (+0,2%) dove gli indici dei prezzi al consumo sono calati più del previsto su base mensile.

Bene materiali, industria, energia e le auto, con Daimler e Fca(+0,8%), Volkswagen (+0,7%), mentre in Giappone Toyota (-0,7%) sta aumentando, riporta il Nikkei, la partecipazione in Subaru (-0,7%) almeno al 20%. Su le banche, come Banco Santander (+1,3%), Kbc (+1,2%), Bank of Ireland (+2,3%), Cybc (+2,5%), Abn Amro (+0,6%) dopo le perdite del giorno precedente per un'indagine per riciclaggio. Poco mosso l'euro, a 1,0919 dollari (1,0920 ieri sera a New York).

Sono attesi i dati europei sulla fiducia, previsti stabili e dagli Usa quelli sulla fiducia dei consumatori, sull'inflazione, sui redditi e sui consumi di agosto.