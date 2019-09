Borsa: Europa in netto rialzo

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Le Borse europee sono nettamente in rialzo dopo l'avvio incerto della mattina. Tutti gli indici, dopo i cali di ieri, mettono da parte i timori per il possibile impeachment di Donald Trump negli Usa e puntano sulla schiarita nei colloqui tra Stati Uniti e Cina sul fronte dei dazi commerciali: Londra guadagna lo 0,9%, Parigi lo 0,8% e Francoforte lo 0,6%. Milano è nella pattuglia rialzista e avanza dello 0,7%. A fare meglio tra i titoli a maggiore capitalizzazione è la Juventus (+2,8%), assieme a Pirelli (+2,4%). Bene anche Stm ()+1,8%) in linea con il buon momento del settore dei semiconduttori e dell'informatica su tutte le piazze europee.

Tra i titoli in calo c'è Nexi (-0,78% a 9,6 euro) dopo che SocGen che ha emesso un giudizio per la società a 'sell', con target price di 8,8 euro.