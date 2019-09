Embraco, tavolo ministero a tutti a Roma

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Se entro 24 ore non sarà comunicata la data del Tavolo su Embraco presso il Mise, i 400 lavoratori in cassa integrazione si autoconvocheranno e andranno a Roma il 3 ottobre, guidati dal governatore del Piemonte Alberto Cirio, per chiedere "verità e chiarezza sul piano industriale". La decisione dopo che Cirio ha ricevuto oggi in Regione una delegazione di dipendenti e sindacalisti.

"Queste persone sono arrabbiate e io tanto quanto loro - afferma Cirio - perché il Piemonte non può essere preso in giro.

Abbiamo chiesto al neo sottosegretario al Lavoro una convocazione immediata del Tavolo al ministero dello Sviluppo Economico: ci è stata garantita entro 24 ore, ma dal momento che non ci fidiamo più, ci siamo autoconvocati per il 3 ottobre. Ci sarò anch'io, andremo a Roma per chiedere verità e chiarezza sul piano industriale. La doppia opzione rimane aperta perché non vogliamo più aspettare".