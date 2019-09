Aeroporti: ad agosto passeggeri +3,8%

(ANSA) - ROMA, 25 SET - I passeggeri transitati negli aeroporti italiani ad agosto hanno superato i 20 milioni, con una crescita del 3,8%, portando il totale dei primi otto mesi a 130,5 milioni, con un +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. E' quanto emerge dai dati mensili di Assaeroporti. Ad agosto i movimenti di aeromobili segnano una crescita del 2,1% (+3,6% tra gennaio e agosto), mentre si conferma il trend negativo del traffico cargo, in calo del 6,2% ad agosto e del 5,3% nei primi otto mesi. E' stato un agosto "da record", in particolare per l'aeroporto di Fiumicino, evidenzia Assaeroporti: lo scalo romano ha registrato circa 4,5 milioni di passeggeri (+2,4%), raggiungendo il massimo storico di passeggeri transitati in un mese. Per l'intero sistema aeroportuale romano, i passeggeri movimentati ad agosto sono stati circa 5 milioni. Milano Malpensa, su cui dal 27 luglio sono trasferite anche le attività di Linate, chiude il mese di agosto con un +33,5% dei passeggeri a quota 3,38 milioni.