Borsa: Milano in stallo, male le banche

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Seduta di stallo per la Borsa di Milano, che ha chiuso piatta (+0,01). Lo spread a 143 punti non è bastato a sostenere le banche, tutte in rosso: Fineco (-1,7%), Bper (-1,5%), Banco Bpm (-1,4%), Ubi (-1,1%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,4%). Titolo peggiore del listino principale è stato Fca (-2%), dopo che la Corte di giustizia europea ha dato ragione all'Antitrust Ue sulle tasse in Lussemburgo. Non molto meglio Cnh (-1,2%) e Exor (-1%). In perdita anche Juventus (-1,8%), come il giorno precedente per l'aumento di capitale da 300 milioni.

A tirare su il Ftse Mib sono stati i titoli legati all'energia, primo fra tutti Hera (+2,8%), con Terna (+2,5%), Snam (+2,2%), Italgas (+2%) e Enel (+1,4%). Ci sono stati guadagni anche per Poste e Diasorin, quest'ultimo libero di vendere in Europa il suo test per la varicella in attesa della certificazione anche sul mercato Usa. A salire è stato anche Atlantia (+1,1%), nonostante i dubbi di Fitch sul rating, con gli sviluppi dell'inchiesta sul ponte Morandi.