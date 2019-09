Ivass-Consob: consulta su distribuzione

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Ivass e Consob avviano oggi la consultazione sul recepimento della direttiva europea in materia di distribuzione assicurativa (Idd, Insurance Distribution Directive). L'obiettivo è quello di raccogliere le osservazioni degli operatori del mercato assicurativo e finanziario sulle discipline che ciascuna delle due Autorità è chiamata ad adottare in base alla ripartizione delle competenze prevista dal quadro normativo vigente.

In particolare, per quanto riguarda l'IVASS, vengono portate all'attenzione delle compagnie e degli intermediari assicurativi e finanziari le proposte di modifica ai Regolamenti in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi e l'adozione di un nuovo Regolamento in tema di governo e controllo dei prodotti assicurativi. Per quanto riguarda Consob, la consultazione verte sulle modifiche da apportare al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi