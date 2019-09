Americana Techstars scommette su Torino

(ANSA) - TORINO, 23 SET - L'acceleratore americano Techstars, che sostiene la crescita e lo sviluppo delle startup, scommette su Torino e sceglie le Ogr come sede italiana. "E' una buona notizia per l'economia del territorio e per l'occupazione", commenta la sindaca Chiara Appendino. Techstars ha organizzato a Torino il suo Summit annuale.

Un'unica sede, le Ogr, per un evento che di solito si svolge in parti diverse del mondo e che coinvolgerà fino a giovedì 2.000 persone. Frutto della partnership tra Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, l'Ogr Techstars Summit ha una fitta agenda di lavori, con conferenze e incontri dove società, investitori e startup della rete mondiale Techstars potranno incontrarsi. Paola Pisano, ministro dell'Innovazione, ha fatto qui la prima uscita pubblica. "E' un'operazione di politica economica innovativa molto importante per il Paese. Era giusto che il ministro dell'Innovazione iniziasse a vedere questa best practise per potere replicarla a livello nazionale".