Confindustria: a Vicenza in 1500

(ANSA) - VALDAGNO (VICENZA), 21 SET - Circa 1.500 persone, per buona parte imprenditori e manager, hanno partecipato oggi all'assemblea 2019 di Confindustria Vicenza ospitata a Valdagno (Vicenza), negli stabilimenti dello storico quartier generale della Marzotto Spa, una delle industrie laniere più famose al mondo. Un appuntamento in qualche modo storico anche sotto il profilo politico visto che l'assemblea ha rappresentato il "debutto ufficiale" in un evento pubblico di due Ministri del nuovo Governo, il Conte bis, ossia il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Al dibattito, dal titolo "Chi nasce oggi che Paese troverà tra vent'anni?", ha partecipato anche il Governatore del Veneto Luca Zaia, mentre in platea erano presenti, tra gli altri, l'ex Ministro agli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Erika Stefani e l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, nominato la settimana scorsa Sottosegretario al Ministero dell'Interno.