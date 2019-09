Borsa: Europa apre invariata

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Le Borse europee aprono invariate dopo le mosse delle banche centrali. Gli investitori restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi sulla Brexit e sulle trattative tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Sullo sfondo restano sempre i timori per le tensioni in Medio Oriente. Sul mercato valutario l'euro è in leggero aumento sul dollaro a 1,1057 a Londra.

Poco mosso l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna lo 0,1%.

Invariate Francoforte (+0,04%), Madrid (+0,01%) e Parigi (-0,07%). In negativo Londra (-0,37%).