Assemblea Carige,non c'è quota Malacalza

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - E' iniziata a Genova l'assemblea degli azionisti Carige chiamata ad approvare l'aumento di capitale da 700 milioni di euro. Sono presenti 20.289 azionisti in proprio e per delega con il 47,6% del capitale. Al momento non risulta registrata la quota della Malacalza Investimenti, il primo azionista con il 27,55% della banca e in grado di bloccare la delibera in caso di astensione o voto contrario. In assemblea è presente Vittoria Malacalza. "Sono qui come piccolo azionista" ha chiarito riferendosi alle quote frazionali che possiede direttamente. "Non so cosa fa la Malacalza investimenti". La società è controllata dai due figli.