Ocse: allarme su crescita mondiale

(ANSA) - PARIGI, 19 SET - Allarme dell'Ocse sulla crescita: secondo le nuove stime, la crescita mondiale dovrebbe rallentare al 2,9% nel 2019 (-0,3 punti sulle precedenti stime di maggio) e al 3% nel 2020 (-0,4 punti), i livelli più bassi dai tempi della crisi finanziaria. Per l'Italia si prevede una crescita pari zero nel 2019 (invariato rispetto a maggio) e dello 0,4% nel 2020 (-0,2 punti sull'Outlook precedente). Dati rivisti al ribasso anche per la zona euro, con una crescita all'1% nel 2019 (-0,1 punti rispetto a maggio) e 1,1% nel 2020 (-0,4 punti). "Le prospettive economiche mondiali continuano ad oscurarsi", è il messaggio della capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Interim Economic Outlook che avverte sulla crescita debole all'orizzonte. Per l'Ocse, "le tensioni commerciali e politiche alimentano i rischi di una crescita debole duratura. I poteri pubblici possono contrastare la forte crescita dei costi legati all'incertezza e investire maggiormente".