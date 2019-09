Borsa: Milano +0,59% con banche

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Piazza Affari nei primi scambi si conferma in rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,59% a 22.077 punti. Positive le banche che si preparano ad nuovo un round del Tltro della Bce mentre lo spread tra Btp e Bund si muove in area 137 punti base. In luce Ubi (+2,5%), Bper (+2,95%), Intesa (+1,51%), Banco Bpm (+1,52%) Unicredit (+1,39%) che domani riunisce il board e, secondo indiscrezioni, potrebbe confermare Cesare Bisoni alla presidenza. Buon passo anche di Mediobanca (+1,23%) dopo che Del Vecchio ha acquistato una quota del 6,94% nel capitale di Piazzetta Cuccia. Tra i big bene anche Tim (+1%) e Pirelli (+0,99%) con Camfin che ha messo le basi per crescere sottoscrivendo una call sul 2% del capitale. Deboli invece Fca (-0,15%), Enel (-0,51%), Terna (-0,35%) e Snam (-0,47%). Fuori dal paniere principale in recupero Moncler (+1,58%) dopo il calo della vigilia sui timori a causa delle proteste a Hong Kong.