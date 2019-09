Borsa: Asia indecisa,Europa attesa calo

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Le Borse di Asia e Pacifico si muovono in ordine sparso con Tokyo positiva (Nikkei +0,38%) dopo che la Boj, la banca centrale del Giappone, ha confermato la propria politica monetaria lasciando i tassi fermi e rimandando eventuali altre decisioni alla riunione di ottobre. Pesante Hong Kong (-1,22%) dopo che l'autorità monetaria locale ha tagliato i tassi, in scia a quanto fatto dalla Fed che li ha abbassati di un quarto di punto.

Tengono le Piazze cinesi con Shanghai che segna un +0,20% e Shenzhen un +0,70% mentre resta sullo sfondo il tema dei dazi.

Dopo la mossa della Federal Reserve le Piazze europee sono attese in negativo. In agenda il dato sulle partite correnti a livello continentale, le vendite al dettaglio dal Regno Unito e anche la decisione della Bank of England sui tassi. Dagli Usa, tra i diversi indicatori macro, l'indice di produzione della Fed di Filadelfia.