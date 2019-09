Trasporti: Alis, dialogo con governo, focus su sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Sostenibilità nel settore trasporti e crescita della competitività nel mercato globale. Sono queste le due chiavi di volta per lo sviluppo del settore al centro della prossima assemblea dell'Alis, l'associazione che riunisce le aziende della logistica, che si svolgerà a Roma il 12 novembre prossimo. presso l'Auditorium Parco della Musica.

Tra gli interventi da effettuare, come ha spiegato Guido Grimaldi, presidente dell'associazione, "una decisiva riduzione della pressione fiscale ma anche concreti investimenti pubblici e privati nella ricerca, nelle infrastrutture, nella formazione, nella digitalizzazione" ed una maggiore uniformità delle politiche dei trasporti a livello europeo. Tutte proposte che - ha annunciato ancora Grimaldi- "saranno rappresentate ai massimi vertici istituzionali italiani ed europei, auspicando in particolare un dialogo costruttivo con il neo-ministro Paola De Micheli per una maggiore sinergia tra pubblico e privato".