Octo Group: Veratelli è il nuovo Ceo

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Nicola Veratelli è il nuovo chief executive officer di Octo Group, azienda che opera nel settore dei servizi telematici e soluzioni avanzate di analisi dei dati per il settore assicurativo e nei servizi per il Fleet Management.

Con l'arrivo di Veratelli, che è stato senior vice president of operations & supply chain in Hertz a Londra "Octo - si legge in una nota -punta a consolidare la posizione di leadership nella fornitura di soluzioni di analisi di dati avanzate dedicate al settore assicurativo, continuare la crescita nel settore della mobilità Intelligente e sviluppare soluzioni innovative per nuovi mercati, in Italia e soprattutto in Europa ed in America". "Negli anni Octo ha continuato a registrare successi lusinghieri nel mercato che ha in gran parte contribuito a creare e che rappresenta il proprio core business.

È giunto il momento di crescere e aprire nuovi mercati" ha detto Sir John Peace, presidente del Board di Octo.