Poste in Dow Jones Sustainability Index

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Poste Italiane debutta nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), il più importante indice mondiale che valuta la sostenibilità di circa 2.500 aziende e nello Europe Dow Jones Sustainability Index.

"Questo riconoscimento - ha osservato l'amministratore delegato Matteo Del Fante - premia lo sforzo che Poste Italiane ha compiuto negli ultimi due anni per attuare una strategia di sostenibilità strutturata e pienamente coerente con gli obiettivi di business: valori come integrità e trasparenza, attenzione alle persone, rispetto per l'ambiente, sostegno ai territori e gestione responsabile delle attività finanziarie rappresentano non soltanto un presupposto fondamentale per fare impresa in modo eticamente corretto, contribuendo al benessere e alla crescita sostenibile della collettività, ma indicano anche la strada migliore per garantire il successo nel medio e nel lungo periodo".