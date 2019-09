Borsa: Europa in rialzo con banche, auto

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Borse europee ancora positive all'indomani dell'annuncio di un nuovo pacchetto di misure espansive da parte della Bce. Milano e Madrid avanzano dello 0,4%, Parigi dello 0,3%, Francoforte dello 0,2%, in scia ai rialzi messi a segno dai listini asiatici e da Wall Street, su cui i future sono positivi. In calo invece i titoli di Stato, indeboliti dalle divisioni emerse in seno alla Bce sul nuovo Qe.

A livello settoriale corrono le banche (+1,3%), miglior comparto in Europa, grazie alle misure di mitigazione adottate da Draghi per limitare gli impatti negativi del nuovo taglio dei tassi sui depositi. Bene anche le auto (+0,9%), con l'ottimismo sulla possibilità di progressi nel negoziato tra Usa e Cina sui dazi. L'euro continua ad apprezzarsi sul dollaro, con cui scambia a 1,109, nonostante l'allentamento monetario, mentre il petrolio scivola (-1% a 54,57 per il wti) dopo il warning emesso dall'Aie sull'eccesso di produzione dell'Opec nel 2020.