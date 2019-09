Genova, Expo su intelligenza artificiale

(ANSA) - MILANO, 11 SET - I prossimi 15 e 16 novembre a Genova andrà in scena C1A0, Expo sull'intelligenza artificiale.

A palazzo San Giorgio (Porto Antico) sarà un momento di networking tra grandi imprese e start up del settore, ma anche un contenitore divulgativo per far capire quanto l'IA sia già realtà nella vita quotidiana. La rassegna si dividerà in tre parti: quella fieristica, con dimostrazioni e laboratori; l'Arena, con incontri per le imprese, e il Tech Garden con workshop per professionisti e studenti. "L'high tech è una delle chiavi che abbiamo individuato per il rilancio e la riconversione industriale della Liguria" ha sottolineato il presidente Giovanni Toti illustrando la rassegna nella sede Microsoft a Milano. "Vediamo particolare fermento nella Regione sui temi tecnologici - ha aggiunto Silva Candiani, Ad di Microsoft Italia - anche grazie ai partner con i quali collaboriamo per diffondere le nuove tecnologie e promuovere una cultura digitale"