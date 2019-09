Borsa Milano sale piano con Europa

(ANSA) - MILANO, 11 SET - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà giornata in lieve rialzo aspettando soprattutto la riunione della Bce di domani tra qualche tensione che resta sui titoli di Stato europei: la Borsa di Londra e di Francoforte comunque sale dello 0,7%, Milano dello 0,4%, Parigi dello 0,3%.

In Piazza Affari bene soprattutto Stm (+3,5%), seguita da Buzzi (+2,7%), Prysmian (+2,6%) e Leonardo, che sale del 2,3%.

Qualche acquisto sulle banche che restano toniche dopo l'asta dei Bot (Ubi +1,6%, Unicredit +1,2%), sempre piatta Mediaset, in calo di poco più di un punto percentuale Terna, A2A e Italgas.