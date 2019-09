Tridico, per Quota 100 risparmio 4 mld

"Soddisfatti di Quota 100? Sì, se vuol dire ad esempio che non è esplosiva per conti pubblici: abbiamo avuto circa 170mila domande di quota 100 per pensionamento anticipato e questo vuol dire circa la metà rispetto a quanto previsto in sede di relazione tecnica, circa 290mila". Lo ha detto ad Ancona il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un convegno sul tema del Reddito di cittadinanza. "Lo stesso - ha proseguito Tridico in relazione al risparmio - avverrà probabilmente anche per il prossimo anno: c'è un 'tiraggio' inferiore rispetto agli otto miliardi in previsione, se ne risparmieranno probabilmente quattro".