Gros-Pietro, Italia torni centrale in Ue

(ANSA) - CERNOBBIO, 6 SET - "Questo nuovo governo prima di tutto deve ridare all'Italia un ruolo centrale in Europa". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"Ci spetta, siamo un paese fondatore, siamo - ha aggiunto - una delle maggiori economie dell'Europa. Dobbiamo recuperare questo ruolo centrale. I mercati stanno esprimendo fiducia in questo momento. Credo che la valutazione dei mercati alla fine sia quella che determina le condizioni". Ma l'Italia, ha aggiunto, deve anche "affrontare i problemi della crescita" e "per crescere bisogna contenere il debito pubblico perché è una grossa tassa sull'economia italiana.

Fortunatamente ci sono delle condizioni che ridurranno il costo sensibilmente e questa è una circostanza che va fatta valere e deve essere utilizzata proprio per accelerare la crescita, per trovare nuovi posti di lavoro per i giovani che siano attraenti".