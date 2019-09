Borsa: Milano in parità dopo Istat

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Si riporta in parità Piazza Affari dopo i dati Istat ed Eurostat, con l'indice Ftse Mib invariato dopo una partenza in lieve rialzo e una repentina ma tenue inversione di rotta. In evidenza Atlantia (+2%), dopo il chiarimento del neoministro ai Trasporti Paola De Micheli sulla revisione della concessione ad Autostrade, che si sostituisce alla minaccia di ritiro da parte del precedente governo. In luce anche Ferrari (+1,12%) ed Fca (+1,05%), sull'onda lunga di un report di JpMorgan sull'auto, mentre Moncler (+0,95%) sale dopo le dichiarazioni del premier cinese Li Keqiang, che ha parlato di "saggezza necessaria" da parte del Celeste Impero nei confronti delle proteste a Hong Kong. Poco mosso lo spread a 152 punti, con prese di beneficio sui bancari Mps (-0,86%), Ubi (-0,58%) e Banco Bpm (-0,53%). Cauta Unicredit (-0,11%), in lieve rialzo Intesa (+0,1%). Invariata Mediaset, positiva Tim (+0,41%) fiacca Piaggio (-0,22%), dopo l'accordo con lo stilista Sean Wotherspoon per una serie speciale della Vespa.