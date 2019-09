Borsa: Milano +0,2%, bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 6 SET - Piazza Affari gira in rialzo (Ftse Mib +0,2%) al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib invariato e lo spread tra Btp e Bund in lieve rialzo a 152,5 punti. Prosegue la corsa di Atlantia (+1,19%), anche se al di sotto del massimo raggiunto in seduta, sulla scia delle rassicurazioni del ministro dei Trasporti Paola De Micheli sulla revisione della concessione ad Autostrade, che prende il posto, nei programmi del nuovo Governo, della temuta revoca. Acquisti su Ferrari ed Fca (+1% entrambe), sull'onda delle stime di fine anno degli analisti di JpMorgan sull'auto, mentre si muovono a due velocità i bancari. Cedono Mps (-1,6%) e Ubi (-0,1%), che azzerano quasi il calo, mentre Banco Bpm (+0,3%), Unicredit (+0,54%), Intesa (+0,8%) e Bpr (+1,3%) hanno imboccato la via del rialzo. Acquisti su Moncler (+1,59%), in vista di una riappacificazione ad Hong Kong e tra Usa e Cina sui dazi, bene Prysmian, che ha lanciato la tecnologia del 'cavo intelligente'.

Occhi su Tim (+1,5%) con i piani del Governo sulle reti.