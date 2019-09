Borsa: Milano positiva (+0,4%)

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Positiva la Borsa di Milano (+0,4%), in attesa del giuramento del nuovo governo Conte, alle 10, mentre sui principali quotidiani tedeschi vengono evidenziate le nuove prospettive per il Paese, ma anche lo scetticismo per gli "ostacoli" che il nuovo esecutivo ha di fronte. Con lo spread Btp-Bund verso i 150 punti base sono positive le banche. In rialzo Unicredit (+0,9%), Ubi (+0,8%), Intesa (+0,4%). A trainare il Ftse Mib anche Fca (+1,9%), per cui ieri è stato annunciato un miliardo di investimento nello stabilimento di Pomigliano, insieme a Poste (+1%) e Pirelli (+0,9%).

In negativo invece molti titoli legati all'energia, con cali per Enel (-0,6%), Italgas e Saipem (-0,2%), Snam (-0,1%), mentre sono in positivo Eni e Tenaris (+0,3%).

In ordine sparso le concessionarie autostradali con Sias (-0,3%), Atlantia (-0,1%) e Autostrade meridionali sulla parità.