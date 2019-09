Borsa: Europa su scia Usa, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Allungano il passo le principali borse europee sulla scia di Wall Street, con Madrid (+1,35%) in testa, seguita da Parigi (+1,11%), Francoforte e Milano (+0,9% entrambe), mentre Londra (-0,7%) è in rosso dopo il voto in Parlamento sulla Brexit, con possibili elezioni anticipate, e la sterlina comunque in rialzo a 1,21 dollari. Sale Piazza Affari con la nuova squadra di governo e lo spread a quota 153 punti.

Bene Unicredit (+3,23%), Ubi (+2,6%) e Banco Bpm (+1,3%), mentre Mps (-1,5%) è oggetto di prese di beneficio. Acquisti sui microprocessori, con Stm (+5,8%) e Infineon (+5,3%), dopo la raccomandazione 'outperform' di Credit Suisse sul settore. A Londra soffre la banca Cybg (-21,5%), quotata anche a Sidney (-20%), che prevede accantonamenti per un importo compreso tra 300 e 450 milioni di sterline (da 350 a 500 milioni di euro) a seguito di maggiori costi per l'assicurazione dei pagamenti (Ppi). Bene Fca (+2,7%), Peugeot (+3,28%) e Daimler (+3,6%) dopo un report di JpMorgan.