Borsa: Europa sale,tranne Londra (-0,7%)

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Migliorano le Borse europee, con le prospettive di dialogo sui dazi Usa-Cina, tranne Londra (-0,6%), che attende sviluppi sulla Brexit. In coda Milano (+0,6%), dopo l'insediamento del nuovo governo. La migliore è Madrid (+1%), che ha ridotto il target di emissioni di debito netto, seguita da Parigi (+0,9%) e Francoforte (+0,8%), dove crollano gli ordini industriali.

L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dello 0,6%, trainato da informatica, con Infineon e Stm (+4,4%), finanza e auto, con Daimler (+2,8%), Fca (+2,4%) Renault (+2,2%), Peugeot (+2%). In calo l'oro (-0,8%), a 1.540 dollari l'oncia, mentre è stabile il petrolio (wti -0,02%), a 56,25 dollari.

Lo spread è a 151 punti base, con rendimento del decennale italiano allo 0,88%. Bene le banche con Ubi (+1,5%), Unicredit (+1,4%), Intesa (+0,5%), meno Mps (-0,31%). Giù a Londra Hsbc (-1%) e Cybg (-21,2%), previsti in aumento i costi di accantonamento. Bene Nordea (+4,1%), Caixa (+3,5%), Commerzbank (+2,6%), Royal Bank of Scotland (+2,2%).