Borsa: Europa in rialzo, tranne Londra

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Sono i rialzo le principali Borse europee, tranne Londra (-0,3%), che attende sviluppi sulla vicenda Brexit. La migliore è Madrid (+0,7%), seguita da Francoforte, con i dati in calo sugli ordini dell'industria, e Parigi (+0,6%). In coda Milano (+0,4), mentre il nuovo governo è al Quirinale per il giuramento.

L'indice d'area, Stoxx 600, è positivo (+0,37%), trainato dai tecnologici, sulla scia dei mercati asiatici, con guadagni per Infineon (+3,8%), Ams (+3,5%), Stm (+3,2%), Asml (+2,9%), Asm (+2,8%). In calo il petrolio (wti -0,3%) con vantaggi per Equinor (+6,6%), dopo un annuncio di un programma di buyback, Aker (+3,9%), Lundin Petroleum (+2%) con la collaborazione con Johan Sverdrup.

Bene le banche, con rialzi per Nordea (+2,7%), Caixa (+2%), Banco Bilbao (+1,3%), Royal Bank of Scotland (+1,2%), Hasbc (-0,8%), mentre precipita Cybg a Londra (-19%) con la previsione di aumento dei costi di accantonamento. Lo spread Btp-Bund a 150 favorisce le italiane: Unicredit (+0,8%), Ubi (+0,4%).