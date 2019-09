Borsa: Asia in rialzo,meno tensioni dazi

(ANSA) - MILANO, 5 SET - In rialzo le principali Borse asiatiche, con l'allentarsi delle tensioni a Hong Kong e in vista dei negoziati sui dazi tra Usa e Cina. I mercati sono sostenuti dai tecnologici e dai materiali. Lo yuan si è rafforzato di 26 punti base sul dollaro dopo che la Banca centrale cinese ha fissato la parità bilaterale a 7,0852: alle 11 locali (le 5 in Italia), il renminbi faceva segnare uno spot rate di 7,1311 (-0.14%). Positivi i future americani e gli europei, in testa gli italiani, mentre è atteso il giuramento del nuovo governo. Positivi, anche se in coda agli altri, i future britannici, sugli auspici di un'uscita meno dura dall'Ue.

Dati macroeconomici nel pomeriggio dagli Usa su occupazione e indice Pmi, mentre in Germania risultano in calo quelli degli ordini di fabbrica di luglio (-2,7%) e rispetto all'anno precedente (-5,6%). Bene Tokyo (+1,8%), Taiwan (+0,9%) e Sidney (+0,92%), così come, a Borse ancora aperte, Shanghai (+1,24%) e Seul (+0,84%).

Piatta Mumbai (+0,01%). In calo Hong Kong (-0,6%).