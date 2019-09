Itinerari previdenziali, 82,9 mld Casse

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Le Casse previdenziali dei professionisti in Italia "sono 20 (escludendo Onaosi, l'Opera degli orfani dei sanitari, ndr) e contano 1.659.832 iscritti per un patrimonio di 82,9 miliardi di euro, di cui 66,8 investiti direttamente e 16,1 affidati in gestione tramite mandato". E' quanto si legge nel report di Itinerari previdenziali, presentato oggi, a Milano. "Le Casse con il maggior numero di iscritti sono Enpam (363.670), Cassa Forense (243.233), Enasarco (228.100) e Inarcassa (168.851), mentre dal punto di vista patrimoniale guidano la classifica per totale attivo Enpam (21,3 miliardi), Cassa Forense (12,63 miliardi), Inarcassa (10,75 mld) e la Cassa dei dottori commercialisti (8,7 miliardi)", va avanti il dossier.