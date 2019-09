Borsa: Milano debole in attesa Rousseau

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Seduta debole per Piazza Affari (Ftse Mib -0,25% a 21.399 punti) in una giornata comunque negativa per i mercati europei. A pesare le nuove tensioni Usa-Cina e le incertezze legate alla Brexit. In Italia riflettori accesi sul voto della piattaforma Rousseau sul governo M5s-Pd. Mentre lo spread chiude a 158 punti segnando i minimi da metà maggio 2018. Tra i singoli titoli in calo Cnh (-3,46%) nel giorno della presentazione del piano al 2024 a Wall Street. In controtendenza invece Fca (+0,88%). Debole Exor (-0,36%). Misti i bancari con Mps ancora in luce (+2,78%) spinta anche da ipotesi di un'accelerazione nella ricerca di una soluzione per consentire l'uscita del Tesoro dall'azionariato, prevista entro il 2021.

Sale poi Bper (+1,67%), fiacche Banco Bpm (-0,22%) e Intesa Sanpaolo (-0,15%). Cauta Mediaset (-0,96%) alla vigilia dell'assemblea straordinaria sul riassetto. Corre Cerved (+3,29%) che ha dato incarico a Mediobanca per valutare "opzioni strategiche" sulla divisione Credit Management.