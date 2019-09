Borsa: Milano accelera in attesa governo

(ANSA) - MILANO, 2 SET - La Borsa di Milano (+0,65%) accelera dopo i primi scambi, in attesa degli sviluppi politica per la formazione del nuovo governo. Lo spread tra Btp e Bund prosegue in calo a 169 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,98%. A Piazza Affari corrono le banche con in testa Mps (+6%). Bene anche Banco Bpm (+1,4%), Ubi (+1,3%), Bper (+1,2%), Unicredit (+0,8%) e Intesa (+0,6%).

Seduta positiva anche per il comparto delle auto e della componentistica con Ferrari (+0,8%), Fca e Cnh (+0,5%), Exor (+0,1%), Pirelli (+0,3%) e Brembo (+0,2%).