Inflazione 0,5%.Carrello spesa al doppio

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Ad agosto l'inflazione, la variazione annua dei prezzi al consumo, segna una "lieve accelerazione", attestandosi allo 0,5%. Si era fermata allo 0,4% a luglio. Il carrello della spesa, che raggruppa i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, corre invece a velocità doppia e vede i prezzi crescere dell'1%.

Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, sottolineando come "permanga un quadro di debolezza". Su base congiunturale l'aumento è "imputabile prevalentemente a fattori stagionali, legati per lo più alla filiera dei servizi turistici e in particolare dei trasporti". Fenomeno, si evidenzia, "tipico" del mese di agosto. Nel carrello della spesa, invece, si registrano gli aumenti dei detersivi.