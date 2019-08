Borsa Milano chiude giù,tensioni governo

Chiusura in calo a sorpresa per Piazza Affari, tra scambi insoliti per il mese di agosto, per 2,1 miliardi di euro di controvalore. L'indice ha perso lo -0,35% dopo una clamorosa inversione di rotta a seguito delle parole del capo del M5s Luigi di Maio, secondo il quale "se entreranno i nostri punti nel programma di governo si potrà partire, altrimenti meglio il voto". Immediata la reazione dello Spread, salito sopra i 174 punti per chiudere a 170, che ha affondato Banco Bpm (-3,35%) ed Mps (-4,86%). Segno meno anche per Ubi Banca (-2,77%), Unicredit (-1,14%) e Intesa -1,01%). Ha ridotto il calo Atlantia (-2,55%), già sotto tensione insieme a Autostrade Meridionali (-0,66%), Astm (-1,61%) e Sias (-2,49%), in prospettiva della revisione delle concessioni annunciata dall'ex-ministro dei Trasporti Graziano Delrio.