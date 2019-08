Borsa: Europa migliora dopo dati macro

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Le Borse europee migliorano dopo i dati sull'inflazione. L'attenzione degli investitori è rivolta anche al dialogo tra Usa e Cina sui dazi ed agli sviluppi sulla Brexit. Resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1042 a Milano.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,7%. Marciano in positivo Francoforte (+1%), Parigi (+0,7%), Madrid (+0,5%) e Londra (+0,4%). Nel Vecchio continente proseguono in rialzo le auto (+1,5%) e i tecnologici (+1%). Tengono le banche (+0,5%) e l'energia (+0,3%).

In positivo anche Piazza Affari (+0,6%), dove corre Cnh (+4,9%) con l'ipotesi di scorporo di Iveco. In positivo anche Pirelli (+1,9%), Fca (+1,2%), Exor (+1,1%) e Ferrari (+0,3%).