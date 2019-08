Leonardo, tra preferiti Morgan Stanley

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Allungo di Leonardo in Piazza Affari, tra i pochi a guadagnare (+4% a 10,74 euro) in un paniere in cui prevale il segno meno (Ftse Mib -0,47%). A spingerla sono gli analisti di Morgan Stanley, che in una ricerca dedicata al settore aerospaziale la considerano come il "miglior acquisto" del settore grazie a una favorevole combinazione tra "prodotti e condizioni di mercato". La raccomandazione è di "acquistarla oltre il peso sul listino di riferimento" (overweight) con un prezzo obiettivo di 13,3 euro.

Secondo gli analisti un "programma a rischio limitato" e un "elevato potenziale di competenze interne" possono portare a un "cambio di passo nella generazione di cassa per i prossimi anni", tanto che, nelle migliori previsioni, l'attuale prezzo del titolo "potrebbe raddoppiare".