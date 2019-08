Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori per guardano all'andamento dell'economia globale dopo gli indici Pmi nell'eurozona e negli Usa. Sui listini del vecchio continente pesa anche la retromarcia di Wall Street e l'andamento dei rendimenti fra i Treasury a 10 anni e quelli a due anni. Sullo sfondo resta l'attesa per il simposio di Jackson Hole con gli interventi dei presidenti di Fed e Bce.

L'euro sul dollaro si attesta a 1,1088 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 archivia la seduta in calo dello 0,4%. In negativo Londra (-1,05%), Parigi (-0,87%), Francoforte (-0,47%) mentre è in controtendenza Madrid (+0,17%).