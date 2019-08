Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa di conoscere il contenuto dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Si guarda anche al meeting di Jackson Hole dove i presidenti della Fed e della Bce potrebbero annunciare le prossime mosse di politica monetaria. Sullo sfondo ci sono le tensioni a Hong Kong e le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sul commercio internazionale.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,26%. In positivo Madrid (+0,32%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,25%) e Francoforte (+0,19%).