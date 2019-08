Borsa: Europa prosegue debole

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le Borse europee proseguono deboli in attesa di Wall Street con i futures girati in negativo. I mercati guardano con apprensione gli sviluppi delle proteste a Hong Kong e attendono che si chiariscano le vicende politiche in Italia. Attesa anche per i verbali dell'ultimo Fomc della Fed che saranno resi noti domani. L'euro sul dollaro è in lieve calo rispetto all'avvio e si attesta a 1,1079 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,1%. In negativo Madrid (-0,7%) e Francoforte (-0,1%), piatta Parigi (-0,01%) mentre marcia in rialzo Ftse 100 (+0,4%). Maglia nera per Milano (-0,8%) dove soffrono le banche.

Nel Vecchio continente sono in calo le utility (-1%). In calo anche le Tlc (-0,3%) e la finanza (-0,1%). A Piazza Affari scivolano Mps (-3,5%), Bper (-3,2%), Banco Bpm e Ubi (-3,1%).

Piatta Mediaset (+0,07%), dopo le indicazioni di voto da parte di Iss sul riassetto del gruppo. A Madrid è in calo Mediaset Espagna (-1,4%) mentre a Parigi è debole Vivendi (-0,2%).