Borsa: Asia positiva, Tokyo +0,55%

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Seduta positiva per le principali Borse di Asia e Pacifico, nel giorno in cui la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato una "piattaforma di dialogo" per rispondere alle proteste anti-governative in corso da due mesi e mezzo, mossa che può aiutare il dialogo tra Usa e Cina sui dazi. Tokyo ha guadagnato lo 0,55%, Taiwan lo 0,32%, Seul l'1,11% e Sidney l'1,2%. Contrastate Hong Kong (+0,1%) e Shanghai (-0,13%), ancora aperte insieme a Mumbai (-0,2%).

Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo il rialzo dei prezzi alla produzione in Germania superiore alle stime (0,1% mese su mese e 1,1% su base annua). In arrivo la produzione edile nell'Ue, mentre i primi dati Usa disponibili sono attesi per domani, con le richieste di mutui, le vendite di case e i verbali dell'ultimo Fomc della Fed. In lieve rialzo il dollaro sia sullo yuan che sullo yen, mentre il greggio Wti sale dello 0,4%. Bene a Tokyo i grandi esportatori Sony (+2,54%), Honda (+1,69%), Toyota (+1,32%).