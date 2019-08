Borsa: Europa tiene, Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Si mantengono positive le principali borse europee dopo l'avvio degli scambi a New York, con gli indici sopra la parità. In arrivo la fiducia dei consumatori misurata dall'Università del Michigan, prevista in calo di 1,4 punti. Madrid e Milano (+1,1% entrambe) fanno meglio di Francoforte e Parigi (+0,6%), mentre Londra sale dello 0,4%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 208 punti non raffredda l'entusiasmo su Mps (+3,6%), Unicredit (+2,43%), Banco Bpm e Intesa (+1,48% entrambe). In luce anche Commerzbank (+2,75%), Sabadell (+2,38%) ed Rbs (+1,9%). Il rialzo del greggio (Wti +1%) spinge il comparto dell'ingegneria petrolifera rappresentato da Saipem (+1,9%), Subsea (+1,2%) e Lundin (+0,9%).