Borsa: Europa migliora, Milano +1,4%

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Allungano il passo le Borse europee insieme a Wall Street, nonostante il calo superiore alle stime della fiducia dei consumatori Usa misurata dall'Università del Michigan. Milano (Ftse Mib +1,4%) è la migliore davanti a Madrid (+1,3%), Parigi e Francoforte (+1,1% entrambe), mentre Londra (+0,4% resta indietro. In lieve calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 206,8 punti, con conseguente rialzo Mps (+4,14%), Unicredit (+3,65%), Banco Bpm (+3%) e Intesa (+2%). In luce Commerzbank (+3,5%), Sabadell (+3,23%) e SoicGen (+2,11%). Il rallentamento del greggio (Wti +0,3%) non influisce su Saipem (+1,6%), Subsea (+1,7%) e Lundin (+1%). Contrastate Daimler (+1,58%) ed Fca (-3,45%).