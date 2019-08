Borse Asia positive su congelamento dazi

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico positivi grazie al congelamento di parte dei dazi Usa, ma i dati macroeconomici cinesi frenano i rialzi. Tokyo ha concluso infatti in aumento di quasi un punto percentuale (indice Nikkei 225 +0,98%) e Hong Kong tiene nonostante le tensioni per le proteste, avviandosi a concludere la seduta in aumento dello 0,4%.

Mezzo punto percentuale di rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,6% la chiusura della Borsa di Seul con l'indice tecnologico Kosdaq in aumento dell'1%. Bene anche Mumbai (+0,9%) sul finale, positiva dello 0,4% la chiusura di Sidney.

Incerti i futures sull'avvio dei listini europei.