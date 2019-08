Borsa: Europa cede, Francoforte -2%

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Corrente di vendite sulle Borse europee prima dell'avvio di Wall street, i cui futures sono in ampio calo: Francoforte cede oltre il 2%, Parigi l'1,8%, Londra l'1,3%. Scivola ancora Milano, che resta la peggiore e perde il 2,3%, ai minimi della seduta.

Nel Vecchio continente i titoli maggiormente sotto pressione sono quelli industriali, hi tech e delle materie prime, mentre in Piazza Affari restano pesanti soprattutto le banche, con Banco Bpm, Unicredit e Bper che perdono il 4%.