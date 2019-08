Borsa: Europa positiva, Milano (+1,3%)

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Borse europee positive nel finale di una seduta piuttosto turbolenta. Al calo della mattinata, sulla scia dell'indice Zew tedesco sceso a 44 punti sotto lo zero, è seguito il balzo del pomeriggio dopo il disgelo tra Usa e Cina sui dazi. Wall Street, partita male, ha subito invertito la rotta, insieme alle altre borse europee e a Piazza Affari (+1,3%), che procede in prima linea insieme a Parigi (+1,2%), seguite da Francoforte (+0,78%), Madrid (+0,64%) e Londra (+0,38%). In rialzo a 224 punti lo spread tra Btp e Bund, che si mantiene però al di sotto del valore registrato in apertura e non frena l'entusiasmo sui bancari, da Mps (+7,64%), che si è liberata di crediti deteriorati per 340 milioni di euro, a Ubi (+3,26%), Unicredit (+2,9%) e Intesa (+2,3%). In luce anche SocGen (+2,9%), Bnp (+2,18%) e Abn Amro (+2,58%). Occhi puntati sui semiconduttori sulla sica del balzo di Apple (+4,5%). Stm guadagna il 3,2% e Asml il 2,3%. Bene il comparto auto con Pirelli (+2,93%), Volkswagen (+1,8%) ed Fca (+1,47%).