Borsa: Europa in calo dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. Milano (-2,2%) riduce lievemente le perdite ma resta pesante con la crisi di governo e lo spettro di elezioni anticipate. Scende a 231 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano all'1,73%. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1193 a Londra.

Nel Vecchio continente sono in rosso Francoforte e Madrid (-0,9%) e Parigi (-0,6%). Piatta Londra (-0,03%) che snobba i dati negativi sul Pil.

A Piazza Affari soffrono le banche con Banco Bpm (-7,8%), Mps (-7,2%), Bper e Ubi (-6%). Tra i finanziari è in forte calo anche Poste (-6,2%). Andamento negativo per Tim (-4,8%) e Leonardo (-3,7%). In controtendenza Atlantia (+2,5%), Moncler (+1,2%), Amplifon (+0,6%) e Stm (+0,5%).