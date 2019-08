Borsa: Europa sale, Milano + 0,6%

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Borse europee in rialzo in sintonia con i listini asiatici, dopo che lo yuan si è attestato a 7 sul dollaro, su livelli superiori a quelli previsti dagli analisti dopo il calo registrato nella notte. Parigi (+1%) è la migliore seguita da Francoforte e Madrid (+0,8% entrambe), Milano (+0,6%) e Londra (+0,18%). Positivi i futures Usa in vista delle richieste di sussidi di disoccupazione, delle vendite e delle scorte all'ingrosso, mentre lo spread tra Btp e Bund risale fino a quota 205 punti base. La maggior tranquillità sulle relazioni tra Usa e Cina dovuta all'assestamento dello yuan spinge i titoli del settore tecnologico, da Ams (+3,01% a Zurigo) a Stm (+1,7%), Asml (+1,6%) e Infineon (1,32%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+0,9%) e Peugeot (+0,8%), mentre la trimestrale migliore degli ultimi 10 anni spinge l'assicurativo Zurich (+4,07%), che ha diffuso i conti insieme ad Aviva (+1,07%).