Borsa: Milano stenta, pesano le banche

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Seduta altalenante per Piazza Affari e debole in chiusura, al contrario delle altre principali Borse europee, che non hanno seguito la scia negativa di Wall Street, condizionata dalla guerra dei dazi con la Cina. Su Milano, con lo spread Btp-Bund a 200 punti, hanno pesato le banche. La maglia nera è andata a Unicredit (-4,9%) dopo la semestrale, seguita da Intesa (-1,7%) e Ubi (-0,7%). Al contrario i conti del semestre hanno dato slancio a Banco Bpm (+4,7%) ed è andata bene anche Bper (+1,9%), che ha approvato la fusione con Unipol Banca e ha diffuso i conti a seduta ormai al termine.

Il calo del greggio ha condizionato i petroliferi: Saipem ha perso (-3,4%), così come Eni (-1,4%) e Tenaris (-0,8%). Favorita invece Pirelli (+0,6%). Le tensioni sui dazi, ma secondo alcuni analisti anche il rischio di una Brexit 'no deal', hanno condizionato il comparto auto, con Fca in calo (-0,5%), ma non Ferrari (+1,6%). Tra i titoli in positivo Poste (+1,5%), Snam (+0,8%), Stm (+0,5%) e Juventus (+0,4%).